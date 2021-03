Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verstöße durch falsches Linksabbiegen

Worms (ots)

Aufgrund von mehreren Bürgerhinweisen zu verbotswidrigen Linksabbiegen in Worms-Herrnsheim, richtete die Polizei Worms gestern in der Straße Am Kirschberg eine Kontrollstelle ein. Verkehrsteilnehmer, die die Höhenstraße aus Richtung Innenstadt befahren, würden sich nicht an die vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus halten und verbotswidrig nach links in die Straße Am Kirschberg abbiegen. Im Zeitraum von 17:40 Uhr bis 19:00 Uhr wurden diesbezüglich 18 Verstöße festgestellt und geahndet. In einem Fall war ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell