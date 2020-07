Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Briedel

Briedel (ots)

Am Freitag, dem 17.07.2020 in der Zeit zwischen 06.45 Uhr und 16.45 Uhr, wurde in Briedel auf dem Parkplatz unterhalb der B 53 zwischen der Moselstraße und der Fähre ein geparkter Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen die hintere rechte Tür des geparkten Pkw und verursachte mehrere Kratzer sowie eine Eindellung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-98670 Email: pizell@polizei.rlp.de

