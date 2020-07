Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Wittlich Am Freitag, 17.07.2020, gegen 23.30 Uhr, schloss eine Zivilstreife der Polizei Wittlich in Wittlich-Wengerohr, einem weißen BMW X3, auf. Das Fahrzeug wurde auf der Strecke von Wittlich-Wengerohr über die L 53 und L 52 in Richtung Stadt Wittlich verkehrsunsicher, u.a. in Schlangenlinien, geführt. Eine Verkehrskontrolle wurde am Verkehrskreisel, Höhe Autohaus Heister, durchgeführt. Bei der 56-jährigen Fahrzeugführerin wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

