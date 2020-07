Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Metzgerei

Wittlich (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.07.2020 meldete der Betreiber einer Metzgerei in Bausendorf einen Einbruch in seinen Betrieb, der sich zwischen dem 16.07.2020 und dem 17.07.2020, 01:30 Uhr ereignet haben muss. Unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Metzgerei ein und durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld. Der oder die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und konnten im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet Bausendorf zur Tatzeit gemacht? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesen Bereichen geben?

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/ki.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell