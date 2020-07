Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 10.07.-13.07.2020 befuhr ein LKW die Bundesstraße 410, aus Richtung Pittenbach kommend, in Richtung Pronsfeld. Beim Linksabbiegen an der Einmündung mit der Landstraße 16 in Richtung ARLA touchierte das Fahrzeug die auf der dortigen Verkehrsinsel postierten Richtungstafeln und beschädigte diese. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551/9420 oder pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

06551/9420

pipruem@polizei.rlp.de



