Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Autoknacker stiehlt Geldbörse

Worms (ots)

In der Zeit von Dienstag- auf Mittwochabend wurde in der Knappenstraße an einem PKW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Unbekannter Täter entwendete aus dem BMW die Geldbörse der Geschädigten samt Bargeld und diversen Dokumenten.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. - Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell