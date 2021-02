Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210216.3 Itzehoe: Einbruch in Gebäude der Fahrbücherei

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Itzehoe in das Gebäude der Fahrbücherei eingebrochen. Sie erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis zum Montag, 07.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude in der Lise-Meitner-Straße. Sie öffneten dort einen Tresor und stahlen aus diesem einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Mitsamt ihrer Beute entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

