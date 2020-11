Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad weiterverkauft

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte sind auf die Spur eines 17 Jahre alten Jugendlichen gekommen, der im Verdacht steht, am 13.10.2020 in der Kegelenstraße ein Fahrrad gestohlen und anschließend an einen 26-Jährigen weiterverkauft zu haben. Der 44-jährige Besitzer stellte sein Mountainbike gegen 18.30 Uhr in der Kegelenstraße ab und bemerkte bei seiner Rückkehr gegen 21.45 Uhr, dass es offenbar gestohlen worden war. Die Ermittlungen der Beamten führten zu einem 17-Jährigen, der das hochwertige Fahrrad im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen und anschließend deutlich unter Wert an einen 26 Jahre alten Mann weiterverkauft haben soll. Die Beamten eröffneten Ermittlungsverfahren gegen den 17-jährigen mutmaßlichen Dieb, sowie gegen den 26-Jährigen der nun im Verdacht steht, sich wegen Hehlerei strafbar gemacht zu haben.

Die Polizei rät deshalb: Seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen Fahrräder zum Kauf angeboten werden, vor allem wenn der verlangte Kaufpreis offensichtlich nicht dem Zeitwert des Rads entspricht. Kann der Verkäufer keine näheren Angaben zum Alter und Zustand des Fahrrads machen oder weitere Unterlagen vorzeigen, sind dies ebenfalls wichtige Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es sich um sogenannte Hehlerware handeln könnte. Wenn Sie dennoch gestohlene Gegenstände kaufen und weiterverkaufen, machen Sie sich unter Umständen strafbar.

Beachten Sie darüber hinaus folgende Sicherungshinweise:

- Sichern Sie Ihr Fahrrad zusätzlich mit einem geprüften und zertifizierten Schloss. - Schließen Sie Ihr Rad, auch im Keller oder der Garage, an einem festen Gegenstand, wie beispielsweise einem Wand- oder Bodenanker an, oder schließen Sie mehrere Fahrräder zusammen. - Entfernen Sie bei E-Bikes oder Pedelecs wenn möglich den Akku und verwahren Sie ihn in der Wohnung. - Sorgen Sie dafür, dass die Haustür verschlossen ist.

Weitere Informationen und nützliche Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de, bei dem Referat Prävention unter der Rufnummer +4971189901205 oder unter stuttgart.pp.praevention@polizei.bwl.de.

