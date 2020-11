Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Entwichener Strafgefangener und Begleiter festgenommen

StuttgartStuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.11.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 22.10.2020 nach einem Ausgang aus dem Maßregelvollzug, nicht mehr in die Einrichtung zurückgekehrt zu sein. Intensive Ermittlungen führten auf die Spur des 34-jährigen Mannes. Bei der Festnahme gegen 20.20 Uhr war der Gesuchte in Begleitung von zwei Männern im Alter von 42 und 56 Jahren. Wie sich herausstellte bestand auch gegen den 56-jährigen Begleiter ein Haftbefehl. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug umfangreiches Einbruchswerkzeug und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entsprechendes Diebesgut, das bislang jedoch keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Die 34- und 56-jährigen Männer mit bosnischer Staatsangehörigkeit wurden aufgrund eines vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Der 42-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Diebesgut, dauern noch an.

