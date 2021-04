Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kind fährt mit Rad an PKW und radelt weiter; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Mittwoch, gegen 17:00 Uhr in der Holländischen Straße im Stadtteil Obervellmar ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein radfahrendes Kind stieß gegen einen wartenden PKW, stürzte und fuhr weiter.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, befuhr das beteiligte Kind als Fahrradfahrer den Fußweg der Holländischen Straße aus Richtung der Siebertmühle in Richtung Bahnhofstraße. Der beteiligte PKW-Fahrer verließ mit seinem PKW die eigene Grundstücksausfahrt und beabsichtigte in den fließenden Verkehr einzufahren. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr das Kind mit dem Rad gegen den wartenden PKW und kam zu Fall. Bei dem ca. acht bis neun Jahre alten Kind soll es sich um ein Mädchen gehandelt haben, welches seine Fahrt unmittelbar nach dem Sturz mit dem Rad fortsetzte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf das Mädchen zu erhalten. Ob es sich bei dem Sturz verletzte, ist bisher nicht bekannt. Die junge Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - blonder Zopf - Fahrradhelm - Hellblaues Fahrrad

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Kind geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell