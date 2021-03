Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim- Bissingen: Unfall auf Post-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 16:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Post am Bahnhofsplatz in Bissingen zu einem Unfall zwischen einem Mercedes CLK und einem VW Golf. Da die beteiligten Autofahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei noch Unfallzeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell