Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall mit Leichtverletztem, Verursacher flüchtet

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Am Dienstag, 16. Februar, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 57 zwischen der Einmündung Am Alten Schlagbaum und der Tankstelle "Schriefers Mühle" ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrschüler aus Mönchengladbach fuhr mit seinem Fahrlehrer auf der Bundesstraße aus Richtung Rath-Anhoven kommend in Richtung Mönchengladbach. Ihnen kam ein Pkw entgegen. Dieser wurde durch einen schwarzen Kleinwagen mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) überholt. Der Abstand zwischen dem entgegenkommenden Kleinwagen und dem Fahrschüler war so gering, dass der 17-Jährige eine Notbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr ein weiterer Pkw, den ein 62-jähriger Mann aus Hückelhoven lenkte, auf den Fahrschulwagen auf. Der 17-jährige Mönchengladbacher verletzte sich durch den Aufprall leicht. Der schwarze Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rath-Anhoven fort. Am Steuer saß vermutlich ein zirka 40 Jahre alter Mann. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht zur Aufklärung des Unfallgeschehens nun diesen Fahrer. Auch weitere Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben oder Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

