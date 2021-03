Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten:

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, etwa 16:00 Uhr, bis Montag, ca. 07:00 Uhr, in den Heizungskeller eines Schulgebäudes an der Jahnstraße ein. Sie durchsuchten den Kellerraum, entwendeten jedoch nichts. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen unerkannt vom Tatort. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 100 Euro.

Am Montag wurden in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr mehrere Gartentore und auch Gartenhäuser an der Straße "In der Feige" aufgebrochen. Unbekannte Tatverdächtige betraten die Grundstücke und entwendeten u.a. Werkzeug. Bisher sind der Polizei Recklinghausen vier Fälle bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

An der Hochlarmarkstraße schlugen Unbekannte die Scheibe einer Fabrikations- und Lagerhalle ein. Aus der Halle entwendeten sie, nach bisherigem Ermittlungsstand, diverses Werkzeug. Die Täter entkamen unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Gladbeck:

Bisher unbekannte Täter versuchten am Montag in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Sie gelangten nicht ins Wohnungsinnere und entfernten sich vom Tatort. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen beim Verlassen des Hauses, die der Nachbarschaft nicht direkt zugeordnet werden konnten. Personenbeschreibung: - weiblich, wie Mutter und Tochter, Tochter ca. 14 Jahre alt; beide Personen: ca. 1,65m groß, dunklere Hautfarbe, schwarze Haare, dunkel gekleidet.

Dorsten:

In der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 13:05 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Weseler Straße ein. Weder zum Sachschaden, noch zum möglichen Diebesgut kann etwas gesagt werden. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

