Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Pedelec-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Einmündung Wittener Straße/ Albrechtstraße stießen eine Autofahrerin und ein Pedelec-Fahrer zusammen. Letzterer stürzte und verletzte sich leicht. Eine 50-jährige Frau fuhr am heutigen Tag, gegen 12:10 Uhr, mit ihrem Auto auf der Albrechtstraße. Sie bog nach rechts auf die Wittener Straße ab und stieß dabei mit einem 54-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser fuhr auf dem Radweg der Wittener Straße in Richtung Castrop. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrer kommen aus Castrop-Rauxel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.600 Euro.

