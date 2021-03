Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Auf einem Pakplatz am Bahnhof-Süd hat es eine Unfallflucht gegeben. Dort wurde zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag ein silberner Audi A3 angefahren und beschädigt. Das Auto stand seit Sonntag, 20 Uhr, auf dem Parkplatz an der Hochstraße. Am Montag, gegen 16.45 Uhr, wurde der Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro festgestellt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

