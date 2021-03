Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Zum Seilfahrtschacht/Merkelheider Weg ist am Montagnachmittag eine 55-jährige Autofahrerin aus Marl leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Marl wollte gegen 16.45 Uhr von der Straße Zum Seilfahrtschacht nach links auf den Merkelheider Weg abbiegen. Dabei stieß sie mit der 55-jährigen Autofahrerin zusammen, die bereits auf dem Merkelheider Weg in Richtung A52 unterwegs war. Die 55-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 1.500 Euro.

