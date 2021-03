Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Blitzeinbruch in Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht haben Unbekannte einen Blitzeinbruch in eine Tankstelle an der Leveringhäuser Straße verübt. Die drei Tatverdächtigen schlugen gegen 02:30 Uhr die automatische Schiebetür mit einem Gullydeckel aus der Verankerung, stiegen ein und entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto (DB Coupé in schwarz) in Richtung Autobahn. Zwei der Täter werden als schlank, ca. 1,85m - 1,90m groß, dunkel gekleidet mit Wollmütze und schwarzen FFP2 Masken beschrieben. Der Dritte sei gleich gekleidet, aber etwas kleiner - etwa 1,70m groß - gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

