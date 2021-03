Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Feldhausener Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Garten auf und durchsuchten dann sämtliche Räume im Haus. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Herten:

In der Feige wurden in der Nacht auf Montag mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die unbekannten Täter in mindestens vier benachbarte Gärten eingedrungen und haben teilweise die Türen von dortigen Lauben aufgebrochen. Aus einer Laube wurden zwei Fahrräder gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben.

Recklinghausen:

Auf der Hochlarmarkstraße sind unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschosse eingebrochen. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Der Einbruch wurde am Freitag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage länger zurückliegen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf der Akkoallee/Hertener Straße (Höhe A43-Autobahnbrücke) haben unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Baustellencontainer aufgebrochen und zwei Arbeitsmaschinen gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell