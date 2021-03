Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Fußgänger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Bottroper verletzte sich am Sonntag, um 20.50 Uhr, in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto schwer. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Prosperstraße. Der 22-Jährige war fußläufig unterwegs und stieß auf dem Fußgängerüberweg mit einem weißen SUV zusammen. Der Fahrer des SUV stieg aus, redete kurz mit Verletzte und entfernte sich anschließend mit seinem Auto in unbekannte Richtung. Der Bottroper begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Eine Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel: 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

