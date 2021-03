Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Männer nach Einbruchsversuch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Freitagabend in einem Neubaugebiet an der Winkelstraße verdächtige Personen beobachtet und die Polizei gerufen. Gegen 23.30 Uhr konten die Beamten zwei Männer auf frischer Tat erwischen - die Männer wollten offensichtlich gerade einen Baucontainer aufbrechen. Entsprechendes Werkzeug hatten sie dabei. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Die beiden tatverdächtigen Männer aus Polen versuchten noch zu flüchten, konnten aber nach wenigen Metern gestellt und festgenommen werden. Einer der Männer (33 Jahre) verletzte sich beim Fluchtversuch, er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Tatverdächtige musste direkt mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

