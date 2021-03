Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 44-Jährige nach Unfall verstorben - Internistischer Notfall möglich

Recklinghausen (ots)

Eine 44-jährige Frau aus Oer- Erkenschwick kam aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Auto im Kurvenverlauf der Freiligrathstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte in Höhe der Uhlandstraße einen geparkten Pkw und durchbrach eine Hecke des benachbarten Vorgartens, wo sie mit ihrem Auto schließlich zum Stehen kam. Die 44-Jährige war in Richtung Beethovenstraße unterwegs. Die Fahrerin wurde bewusstlos in ihrem Fahrzeug angetroffen und musste noch vor Ort vom Notarzt reanimiert werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo sie kurze Zeit später verstarb. Hintergrund des Unfalls könnte ein internistischer Notfall gewesen sein. Bei den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

