Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zigarettenautomat zerstört - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter auf der Westfalenstraße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Ein Zeuge hatte gegen 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er nach draußen schaute, erkannte er, wie zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Pommernstraße wegliefen. Die Tatverdächtigen konnten flüchten. Der Automat wurde völlig zerstört. Was genau erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die unter Tel. 0800/2361 111 Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der Tat selbst geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell