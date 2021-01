Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kellerbrand an der Duisburger Straße

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Kellerbrand an der Duisburger Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Keller sowie Treppenraum des Hauses zu erkennen. Vier Bewohner hatten Rauchgase eingeatmet und wurden durch den Mülheimer Rettungsdienst versorgt. Eine Person musste nach notärztlicher Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt werden. Diese Person hatte zuvor selbst Löschversuche in dem Keller unternommen, dabei wurde der Brand weitgehend eingedämmt. Beim Vorgehen durch den Trupp der Feuerwehr wurden in dem betroffenen Kellerraum brennende Elektrogeräte vorgefunden und weiter abgelöscht. Nach Entrauchung des Kellers und Treppenhauses, sowie Untersuchung der Bewohner durch den Notarzt konnten diese wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Mülheim war mit zwei Löschzügen, zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. (ALo)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Leitstelle

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell