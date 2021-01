Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Einsatzaufkommen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Seit Schichtbeginn kam es für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. Es wurden bisher drei Hilfeleistungen und vier Brandeinsätze abgearbeitet. Bei einem Zimmerbrand auf der Eltener Straße brannte ein Badezimmer in einer Wohnung komplett aus. Zudem wurde die Feuerwehr im Laufe des Tages zu zwei weiteren Zimmerbränden alarmiert. In beiden Fällen handelte es sich um angebranntes Essen. Bei allen Brandeinsätzen kam es zum Glück zu keinem Personenschaden. Weiter wurden bisher 49 Transporte durch den Mülheimer Rettungsdienst (Hilfsorganisationen und Berufsfeuerwehr) durchgeführt. Dabei handelt es sich um Krankentransporte, Primäre Rettungseinsätze und Einsätze für den Notarzt.(ALo)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Leitstelle

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell