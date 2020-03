Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Silberfarbener Porsche aus Tiefgarage gestohlen - Polizei fahndet nach dem Oldtimer

Meerbusch (ots)

In der Zeit zwischen Montag (02.03.) und Freitag (06.03.) waren in Meerbusch bislang unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter stahlen aus einer Tiefgarage in Büderich an der Niederdonker Straße einen silbernen Porsche 911 Carrera. Der Oldtimer, Erstzulassung 1974, war mit den amtlichen Kennzeichen NE-RK777 ausgestattet. Wer den Oldtimer sieht oder Hinweise zu dessen Verbleib geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

