Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 25-Jähriger nach Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtig

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag ging ein 25-jähriger Mann aus Haltern am See, gegen 20 Uhr, auf der Straße "Am Holzplatz" in Richtung Sackgasse. Er hielt sich dabei am rechten Fahrbahnrand. Kurz nach der Einmündung Lorenkamp touchierte ihn ein dunkler Kleinwagen linksseitig. In Folge dessen fiel er zu Boden und er verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich in Fahrtrichtung Recklinghäuser Straße, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

