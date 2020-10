Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei fahndet nach Sittenstrolch und sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, in einer S-Bahn der Linie 4 eine 31-jährige Frankfurterin sexuell belästigt hat. Die Frankfurterin, die den Vorfall erst am Montag meldete, gab an, dass der Mann zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und der S-Bahnstation Taunusanlage seine Hose öffnete, um dann zu onanieren. Nach Einfahrt in der Taunusanlage verließ die Frankfurterin sofort die S-Bahn. Die Frau konnte den Mann als einen 175 cm großen und etwa 30-40 Jahre alten Mann mit dunklen kurze Haaren und braunen Augen beschreiben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer ebenfalls dunklen Jacke.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet und sucht zu dem Vorfall nach Zeugen. Hinweise zu dem Mann können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

