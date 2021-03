Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub mit Schusswaffe in Bottrop

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, den 21.März 2021, betrat gegen 00:35Uhr ein männlicher Einzeltäter die Westfalen Tankstelle in Bottrop-Boy. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Kassiererin auf Geld auszuhändigen. Nach Erhalt der Tatbeute flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 180cm groß, schwarze Kleidung, dunkle Sonnenbrille, schwarzer Mundschutz, sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefon-Nr. 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell