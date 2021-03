Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Linienbus macht Vollbremsung - Frau stürzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Ickerner Straße ist heute, gegen 11.40 Uhr, eine 77-jährige Frau in einem Linienbus gestürzt. Der Frau aus Castrop-Rauxel verlor im Bereich Markplatz Ickern den Halt, nachdem der Busfahrer stark gebremst hatte, um einen Zusammenstoß mit einem Autofahrer zu vermeiden. Ein Zusammenstoß konnte zwar verhindert werden, allerdings wurde die 77-Jährige durch den Sturz leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Autofahrer wohl auch mitbekommen, dass der Bus eine Vollbremsung machen mussste. Er soll noch ein Handzeichen zur Entschuldigung gemacht haben. Erst nachdem der Autofahrer weg war, stellte sich heraus, dass ein Fahrgast verletzt worden war. Deshalb wird jetzt noch nach dem Autofahrer gesucht. Er soll in einem dunklen größeren PKW unterwegs gewesen und plötzlich vom Parkstreifen der Ickerner Straße losgefahren sein. Der Fahrer bzw. Hinweise zu ihm nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

