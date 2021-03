Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Hertener mit seinem Auto auf dem Resser Weg und wollte nach links in die Paschenbergstraße abbiegen. Ein 65-jähriger Hertener kam ihm mit seinem Pkw entgegen und wollte den Resser Weg weiter in Richtung Gelsenkirchen befahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 53-jährige Beifahrerin des 65-jährigen Autofahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

