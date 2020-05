Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger von Bundespolizisten in Dortmund festgenommen

Dortmund (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Abend (5. Mai) einen Mann am Hauptbahnhof in Dortmund festgenommen, der wegen diverser Delikte mit Haftbefehl gesucht wurde.

Als Bundespolizisten am gestrigen Abend einen stark alkoholisierten 37-jährigen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof überprüften stellte sich gleich heraus, dass dieser mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem lettischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, in unterschiedlichen Tathandlungen Sachbeschädigungen, tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigungen begangen zu haben. Unter anderem soll der Mann 2018 mit einem Beil in Dortmund zwei geparkte Kraftfahrzeuge beschädigt haben. Des Weiteren soll er Polizeibeamte der Dortmunder Bundespolizei und der Polizei Dortmund tätlich angegriffen sowie Widerstand bei polizeilichen Maßnahmen geleistet haben. Hierdurch wurden Beamte verletzt.

Der 37-Jährige wurde festgenommen. Er ist am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA eingeliefert worden.

*AB

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell