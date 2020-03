Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 26-Jähriger nach gemeinschaftlichen Ladendiebstählen festgenommen+++Hochwertige E-Bikes gestohlen+++Sachbeschädigung in Reiskirchen+++Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Polizei nimmt 26-Jährigen nach gemeinschaftlichen Ladendiebstählen fest

Die Polizei nahm Dienstagnachmittag (03. März) einen 26-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht mit weiteren Unbekannten, zwei gemeinschaftliche Ladendiebstähle in der Gießener Innenstadt begangen zu haben. Bei einem Optiker am Kreuzplatz stahlen sie mehrere Brillen im Wert von über 1.400 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Asylbewerber aus Algerien. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler das Diebesgut und zwei offenbar gestohlene Bekleidungsstücke. Nach ersten Erkenntnissen stammen diese Kleidungsstücke aus einem Modehaus im Seltersweg und wurden gegen 14 Uhr von dem Verdächtigen und seinen Komplizen gestohlen. Die Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an. Der Festgenommene wird noch heute dem Richter vorgeführt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Drei hochwertige E-Bikes waren die Beute nach einem Einbruch von Dienstag (03.März) in Fellingshausen. Unbekannte gelangten zwischen 09.15 und 11.45 Uhr durch eine Garage in den hinteren Teil eines Wohnhauses. Die unbekannten Täter brachen die Tür eines Schuppens auf und flüchteten mit den Fahrrädern. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Getränke und Süßigkeiten mitgenommen

Ein Ladendetektiv erwischte am Dienstag (03.März) gegen 21.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Grünberger Straße zwei mutmaßliche Ladendiebe. Das Diebesduo im Alter von 16 und 27 Jahren wollte Getränke und Süßigkeiten im Wert von 80 Euro stehlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die alarmierten Beamten die Verdächtigen wieder.

Reiskirchen: Gartenzaun beschädigt

Einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro beklagt ein 47-jähriger Mann aus Reiskirchen. Unbekannte beschädigten am Montag (02. März) zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr zwei Stützpfosten und eine Holzplanke, die sich in einem Verbindungsweg zwischen der Goethestraße und der Lessingstraße befinden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 0641/91430.

Heuchelheim: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitag (28.02.20) 16:30 Uhr und Dienstag (03.03.20) 13:40 Uhr beschädigten Unbekannte einen in der Straße ,,Am Drosselschlag" geparkten Pkw. Ein unbekannter Täter zerkratzte die hintere Beifahrertür eines grauen Audi Q3. Der 45-jährige Fahrer beklagt Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Wilhelmstraße: Opel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (03.März) zwischen 14.30 und 14.40 Uhr, vermutlich beim Wenden, einen in der Wilhelmstraße geparkten Opel. Der schwarze Corsa stand zwischen 14.30 und 14.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 18. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Außenspiegel touchiert

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag (02.März) gegen 20.40 Uhr in der Marburger Straße. Der schwarze VW Golf parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den Außenspiegel des VWs und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Am Dienstag (03.März) gegen 14.40 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau die Alsfelder Straße. Beim Abbiegen in die Straße "Krool" übersah sie offenbar eine 82-jährige Fußgängerin, die die Straße überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Fußgängerin zu Fall kam. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Mauer beschädigt

Am Dienstag (03.März) zwischen 17.00 und 18.45 Uhr kam es in der Gießener Straße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt vermutlich beim Ein- oder Ausfahren eines Grundstücks eine Mauer. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/ 91430.

