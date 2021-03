Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Recklinghäuser mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg Im Finkenbrink. Im Bereich der Abzweigung Zu den Höfen kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 24-jährigen Gelsenkircheners. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das vordere Rad des Fahrrads von dem Transporter touchiert, wodurch der Radfahrer stürzte. Der Recklinghäuser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

