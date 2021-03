Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer wird bei Unfall am Ickerner Knoten verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Ickerner Knoten hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 61-jährige Radfahrer gegen 15 Uhr von der Ickerner Straße weiter in Richtung Ickern fahren. Zur gleichen Zeit kam ein LKW-Fahrer von rechts aus der Recklinghauser Straße und wollte geradeaus weiter fahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach links aus, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Auch der LKW-Fahrer hatte inzwischen abgebremst. Der Fahrer erkundigte sich sofort nach dem Wohlergehen des Radfahrers. Weil dieser anfangs angab, unverletzt zu sein, fuhr der LKW-Fahrer weiter. Wenig später spürte der 61-Jährige dann doch Schmerzen und ging zum Arzt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell