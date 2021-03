Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Bottroper Straße hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 11.40 Uhr und 18.10 Uhr ein roter Misubishi Space Star beschädigt. Die Reparatur wird schätzungsweise etwa 3.000 Euro kosten. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern.

Auf der Buersche Straße wurde am Mittwoch, zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr ein blauer Suzuki Vitara angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines Kleinkraftrades (vermutlich Rollerfahrerin), die am Mittwochmorgen am Quellberg gestürzt ist und dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat. Eine Zeugin hatte den Unfall mitbekommen. Die unbekannte Frau war gegen 7.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen orangefarbenen VW Caddy geprallt. Dabei brach der linke Außenspiegel des Caddys ab. Die Frau gab an, unverletzt zu sein, setzte sich dann wieder auf ihr Kleinkraftrad und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 300 Euro zu kümmern. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,70m groß, trug einen Helm und sprach offensichtlich mit osteuropäischem Akzent. Das Kleinkraftrad war demnach schwarz.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

