POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Dorstener mit seinem Fahrrad auf der Dreckerstraße in Dorsten. An der Einmündung Wettring bog er direkt nach rechts ab und kollierte dabei beinahe mit einem unbekannten Radfahrer. Der 19-jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte er.

Der unbekannte Radfahrer entfernte sich mit seinem Hollandrad unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Dorstener verletzte sich leicht.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 Jahre, graue Haare, blaue Jeanshose, schwarze Jacke.

Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

