Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich Liboriweg/ Kapellenstraße. Beide Fahrzeugführer fuhren auf dem Liboriweg in Richtung Arenbergstraße. Der 35-jährige Autofahrer aus Bottrop bog vom Liboriweg nach links in die Kapellenstraße ab und stieß dabei mit dem links neben ihm fahrenden Fahrradfahrer zusammen. Der 62-jährige Zweiradfahrer aus Essen stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtschaden wir auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

