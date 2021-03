Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 19- jähriger Gladbecker auf der Brauckstraße in Richtung Bottroper Straße. Er bog dann nach links in die Heringstraße ab, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und stieß anschließend noch einem 25-jährigen Autofahrer aus Gladbeck zusammen, der ihm auf der Heringstraße entgegenkam. In dem Auto des 25-Jährigen befanden sich zudem seine beiden Kinder (2; 1). Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Kinder blieben unverletzt. Ein Rettungswagen transportierte den 19-Jährige in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge und der Baum wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

