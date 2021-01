Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

WittlichWittlich (ots)

Am 07.01.2021 wurde im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 19 Uhr ein auf dem sogenannten Viehmarktplatz, nahe der Kurfürstenstraße geparkter weißer PKW, VW Up von einem anderen Fahrzeug so beschädigt, so dass die vordere Stoßstange abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der 06571 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell