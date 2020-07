Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Versammlung am 09.07.2020 in Greifswald

Greifswald (ots)

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung in Form eines Aufzuges wird es am morgigen Donnerstag (09.07.2020) in der Zeit von 17:30 bis 18:30 Uhr im Bereich der Innenstadt und Nördlichen Mühlenvorstadt von Greifswald zu temporären Verkehrseinschränkungen, vor allem im Bereich der Wolgaster Straße, kommen. Seitens der Veranstalterin wird mit 80 Teilnehmern gerechnet.

Eine weitere Versammlung wird in der Zeit von 16:30 bis 17:30 Uhr mit 30 Teilnehmern auf dem Greifswalder Fischmarkt durchgeführt, wobei mit geringen bis keinen Einschränkungen für Fußgänger im Bereich des Fischmarktes und der Langen Straße zu rechnen ist.

Anlässlich dieser beiden Versammlungen führt das Polizeihauptrevier Greifswald einen Polizeieinsatz durch.

