PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 25.05.2020

Hofheim (ots)

1. Finder mit Herz, Hofheim am Taunus, Freitag, 22.05.2020

(jn)Ein 68-jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis hat am Freitag zunächst Ehrlichkeit bewiesen und dann auch noch Herz gezeigt. Gegen 06:00 Uhr morgens hatte er in Hofheim eine Tasche mit mehreren Tausend Euro und zwei hochwertigen Mobiltelefonen gefunden und diese im Anschluss bei der Polizei abgegeben. Als sich im Verlauf des Vormittages der Besitzer der Wertgegenstände bei der Polizei meldete, fiel ihm ein Stein vom Herzen, nachdem ihm mitgeteilt werden konnte, dass die Tasche gefunden und bei der Polizei abgegeben worden war. Das Geld stammte aus den Einnahmen eines gastronomischen Betriebes. Wie der Finder später mitteilte, freut er sich über ein Dankeschön und will seinen Finderlohn einer Hofheimer Einrichtung zukommen lassen.

2. Nach Auseinandersetzung im Krankenhaus, Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Friedhofsparkplatz, Samstag, 23.05.2020, 20:30 Uhr

(jn)Ein 19-jähriger Kelkheimer ist nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Krankenhaus behandelt worden. Gegen 20:30 Uhr hatte eine Frau den offensichtlich verletzten Mann im Bereich des Friedhofsparkplatzes in der Frankenallee in Kelkheim entdeckt und anschließend die Rettungsleitstelle informiert. Allem Anschein nach war der Geschädigte körperlich und mit Pfefferspray attackiert worden, bevor die Frau ihn entdeckt hatte. Weitere Personen wurden am Tatort nicht wahrgenommen. Bislang sind die Hintergründe des Vorfalles völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden von der Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim geführt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Samstagabend einen Streit oder eine Auseinandersetzung im genannten Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

3. Vandalismusschaden am Rathaus, Flörsheim am Main, Rathausplatz, Freitag, 22.05.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 25.05.2020, 07:00 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes am Flörsheimer Rathaus. Unbekannte Täter hatten sich mit bislang unbekanntem Tatwerkzeug an mehreren Scheiben des Rathauses zu schaffen gemacht und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro an dem Sicherheitsglas verursacht. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei in Flörsheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Schaufensterscheibe beschädigt, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Freitag, 22.05.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 23.05.2020, 05:00 Uhr

(jn)Die Nacht zum Samstag nutzten bislang unbekannte Täter, um die Schaufensterscheibe einer Flörsheimer Bäckerei erheblich zu beschädigen. Den Angaben der Geschädigten zufolge schlugen der oder die Täter das bodentiefe Fenster der in der Bahnhofstraße gelegenen Bäckerei ein und verursachten damit einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Fall von Vandalismus handelt und die Täter nicht darauf abzielten, den Innenraum zu betreten, um Beute zu machen. Dementsprechend ermittelt die Polizei in Flörsheim wegen Sachbeschädigungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Sachschaden bei versuchtem Garageneinbruch, Bad Soden am Taunus, Elsterweg, Mittwoch, 20.05.2020, 21:30 Uhr bis Freitag, 22.05.2020, 11:30 Uhr

(jn)In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter an einem Garagentor in Bad Soden einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Den Spuren am Tatort im Elsterstraße zufolge machten sich die Einbrecher zwischen Mittwochabend und Freitagvormittag, mutmaßlich in der Absicht, in die Garage einzubrechen, gewaltsam an dem verschlossenen Tor zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Elektronik, gelangten jedoch nicht in das Innere.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. Toyota mit Farbe beschmiert, Kelkheim (Taunus), Münster, Neue Heimat, bis Donnerstag, 21.05.2020

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Tatzeitraum bis zurückliegenden Donnerstag in Kelkheim einen grauen Toyota mit Farbe beschmiert. Das Fahrzeug parkte seit Mittwochabend im Stadtteil Münster am Fahrbahnrand der "Neue Heimat", als sich die Unbekannten näherten und weiße Farbe auf das Fahrzeugdach schütteten. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zudem ist das Fahrzeug bereits in den vergangenen Jahren mehrfach zur Zielscheibe von Sachbeschädigungen geworden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

7. Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Hochheim am Main, Königsberger Ring, Freitag, 22.05.2020, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagvor- und Nachmittag haben unbekannte Täter das Fenster der Beifahrertür eines in Hochheim abgestellten Opel eingeschlagen. Das rote Fahrzeug parkte im Königsberger Ring, der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

