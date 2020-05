Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hat am Sonntag in der Mainzer Straße aus den Verkaufsräumen einer Tankstelle eine Flasche Wodka gestohlen. Der Verdächtige steckte die Flasche in seinen Hosenbund, eine zweite Flasche wollte er an der Kasse bezahlen. Weil seine Bankkarte nicht funktionierte, ließ der Mann die zweite Flasche stehen. Fluchtartig suchte der Verdächtige das Weite. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Dieb ermitteln. Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. |erf

