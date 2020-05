Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geklautes Handy geortet

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagabend hat sich ein Mann aus dem Raum Bingen bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Er berichtete, dass das Handy seiner Frau gestohlen worden sei.

Die 54-Jährige hielt sich am Samstag in Kaiserslautern auf und erledigte Bankgeschäfte in der Innenstadt. In der Filiale einer Sparkasse legte sie ihr Smartphone kurz ab. Sie verließ die Zweigstelle und vergaß, es wieder einzustecken. Als die Geschädigte den Verlust wenig später bemerkte, kehrte sie zu der Bank zurück. Das Handy war aber verschwunden.

Das Opfer fuhr nach Hause und startete ein Ortungsprogramm auf ihrem Laptop. Die Frau lokalisierte ihr Mobiltelefon im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach. Ihr Mann verständigte die Polizei.

Eine Funkstreife fuhr zu der genannten Örtlichkeit und fand das Handy unbeschädigt in dem Mülleimer an einer Bushaltestelle. Die unbekannten Täter hatten zuvor das in der Handyhülle aufbewahrte Bargeld entwendet.

Die 54-Jährige konnte ihr Smartphone noch am selben Tag bei der Polizei abholen. |mhm

