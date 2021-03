Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit einer schwer verletzten Frau

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich, gegen 11:30 Uhr, auf der Borkener Straße ein Unfall mit einer schwer verletzten Frau. Eine 86-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Borkener Straße in Richtung Dorsten. Kurz vor der Olbergstraße bog sie auf einen Parkplatz ab. Dabei stieß sie mit einer 30- jährigen Autofahrerin aus Schermbeck zusammen. Die Schermbeckerin fuhr zu dieser Zeit auf der Brokener Straße in Richtung Weseler Straße. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

