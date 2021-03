Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei beschlagnahmt Auto

Recklinghausen

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 22-jährigen Autofahrer erwischt, der keinen Führerschein besitzt und trotzdem hinter dem Steuer saß. Auch das Auto des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Der 22-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 20.45 Uhr aufgefallen, als er gerade vom Zechengelände Schlägel & Eisen fahren wollte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Das Auto hatte außerdem keinen Versicherungsschutz. Bereits am Montagabend war sein Auto negativ aufgefallen, weil es gegen 22.30 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Albert-Einstein-Allee unterwegs war und über mindestens eine rote Ampel gefahren ist. Ob auch dabei der 22-Jährige gefahren ist, wird aktuell noch geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

