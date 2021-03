Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Gestohlene Fahrräder aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Am frühen Dienstagabend fand die Polizei Recklinghausen in einem Wohnhaus auf der Hachhausener Straße mehrere gestohlene Fahrräder (u.a. E-Bike). Außerdem konnte diverses Werkzeug und Fahrradzubehör aufgefunden werden. Ermittlungen nach einem schweren Diebstahl von Fahrrädern ergaben Hinweise auf den Fundort. Tatverdächtig ist ein 20-jähriger Mann aus Datteln. Der Beuteschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell