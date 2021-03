Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Aus Büroräumen auf der Gladbecker Straße haben Einbrecher einen Computer gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein Fenster auf, um dann ins Gebäude einzusteigen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

In Kirchhellen sind in der Nacht auf Montag aus (mindestens) drei Autos die festinstallierten Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen worden. Auf dem Paul-Moor-Weg hatten es die Diebe auf einen VW Arteon abgesehen, auf der Straße Eichenkamp wurde das Navigationsgerät aus einem VW Beetle gestohlen und auf der Brentanostraße war ein Seat Alhambra betroffen. Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Herten:

Auf der Theodor-Heuss-Straße sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung eingebrochen. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Täter entfernten zurerst ein Holzbrett, das am Türrahmen angebracht war und hebelten dann die Wohnungstür auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Marl:

Auf der Justus-von-Liebig-Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten dann die Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette, eine Spielekonsole und einen Rasierer. Der Einbruch wurde am Montag zur Anzeige gebracht, die Tat selbst kann schon mehrere Tage zurückliegen. Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

