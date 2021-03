Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit hohem Sachschaden - Autos nicht mehr fahrbereit

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr am Montagabend, gegen 19:45 Uhr, auf der Straße Am Stimberg in Richtung Ahsener Straße, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Föhrenweg und der Ulmenstraße. In Folge des Zusammenstoßes wurde das geparkte Auto zudem gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Mitsamt des beschädigten Verkehrszeichens wird der Sachschaden auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Auto des 51-Jährigen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell