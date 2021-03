Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto touchiert - ein Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:30 Uhr, fuhr eine 56-jährige Marlerin mit ihrem Auto auf der Blitzkuhlenstraße in Richtung Suderwich. Kurz nach der Lucia-Grewe-Straße überholte sie einen Fahrradfahrer, der auf dem Radschutzweg in gleicher Richtung fuhr. Zeitgleich kam ihr ein 21-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Blitzkuhlenstraße entgegen. Während des Überholvorgangs berührten sich die beiden Autos auf der Fahrbahn. Der 21-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

