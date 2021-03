Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen

Bottrop: Einbrüche und Sachbeschädigungen

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21.30 Uhr in eine Wohnung auf der Sandstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Auf der Landstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autos beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten jeweils den rechten Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

Recklinghausen:

Auf der Königstraße brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Am späten Freitagabend hebelten sie eine Wohnungstür in der ersten Etage auf, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Bargeld. Nähere Angaben zum entstandenen Sachschaden sind noch nicht möglich.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter auf der Marienstraße jeweils den linken Außenspiegel von insgesamt vier Autos. Konkrete Täterhinweise liegen noch nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Bottrop:

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oberen Goethestraße ein. Sie verschafften sich über die Balkontür Zutritt zur Wohnung. Es können noch keine Angaben zum Sachschaden gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

